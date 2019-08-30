Жену звезды шоу "Битва экстрасенсов" съел рак

Жена экстрасенса умерла 24 августа. Причиной смерти женщины стал острый лейкоз. Она боролась с ним на протяжении пяти лет, но победить так и не удалось.
Пахом все эти тяжелые годы был рядом с супругой и всячески поддерживал ее. Он находился с ней и в последние минуты жизни.
Прощание с Почечуевой состоится в Берлине. Ее тело кремируют.
Отметим, во время участия Пахома в телепроекте "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" стало известно, что его возлюбленной срочно требуется трансплантация. Во время прибывания на острове он буквально умолял отпустить его домой к жене.
"Я должен быть рядом с ней", – заявил экстрасенс.
Покинуть съемки помогла ведущая проекта Яна Троянова. Сергей первым же самолетом отправился в клинику в Германии. Именно там лечилась его супруга. Она верила, что рак отступит, но этого не произошло.
Наталия Почечуева была главным редактором журнала ELLE Decoration на протяжении десяти лет – до 2010 года. Помимо этого она работала редактором издания I+U ("Инновации и Урбанизм"), а также была автором "Коммерсанта" и "Сноба".
Популярные темы форума
Задолбвла эта гребанная Украина Кураина.
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Стоит ли переезжать в Москву?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
Сколько у вас любовников?