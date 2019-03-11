Звезду "Последнего героя" унизили за рассказ об онкологии

Экстрасенсы – участники шоу "Последний герой" – не поверили печальной истории своего коллеги. Сергей Пахомов, более известный как Пахом, признался, что его супруга больна раком.

Пахом, принимавший участие в 16-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов", хочет покинуть проект "Последний герой". По словам мага, на экзотические острова он, как и остальные члены команды, приехал, чтобы проверить себя. Однако накануне второго голосования Сергей признался, что у него есть веская причина вернуться домой.

"Я хочу уйти… Вернее, я должен уйти. У меня серьезные обстоятельства. Сильно болеет жена. Мы пятый год боремся с онкологией, и в последний день на большой земле я узнал, что ей пришлось сделать трансплантацию…" – рассказал Пахом.

По словам экстрасенса, у супруги есть сиделка. Однако нужна и физическая помощь – чтобы, в частности, переносить больную, – и моральная поддержка со стороны близкого человека.

Других участников проекта "Последний герой" история Пахома не впечатлила – они ему не поверили. Как заявил демонолог Намтар Энзигаль, люди с острым лейкозом столько лет не живут, так что Пахом эту историю просто придумал. Остальные участники не стали голосовать против Сергея.

Шоу "Последний герой" идет на канале ТВ-3. На одном из филиппинских островов пытаются выжить две команды – известные актеры и популярные экстрасенсы, напоминает Wday.ru.