Перекошенного Стоянова сняли на больничной койке

Юрия Стоянов попал в больницу. Что конкретно случилось с прославленным артистом, журналисты еще не выяснили, но зато получили видеозапись, на которой актер запечатлен лежащим на больничной койке, причем выглядит он, по мнению обеспокоенных фанатов, неважно.

Говорят, Юрия Стоянова прооперировали в одной из столичных клиник. Как утверждает Пятый канал, популярный артист попал в больницу из-за проблем с зубами. На беззвучном видео, которое длится всего три секунды, Стоянов запечатлен лежащим в кровати, с пультом от телевизора на животе.

Многочисленные поклонники обратили внимание на встревоженный взгляд актера и его якобы перекошенное лицо. "Ой что с моим любимым актером случилось??? Что с лицом??", "рот странный у него какой то. не дай бог инсульт(", "Пишут, что с зубами проблемы. Но зачем тогда операция?", "Может зуб мудрости удаляли? Они такие проблематичные. С ними столько бед", "Если бы были проблемы с зубами, то рот был бы опух. А у него нет отека. Но выглядит он плохо (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали видео в Сети поклонники.

Интересно, что в разговоре с журналистами жена опровергла сообщения о срочной госпитализации Стоянова. "Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", – заявила она по телефону. Пока не известно, как супруга высказалась о состоянии Стоянова после обнародования видеозаписи, сделанной в палате.

Ранее СМИ сообщали, что популярный актер, звезда юмористической передачи "Городок" Юрий Стоянов госпитализирован. Ему предстояло перенести хирургическое вмешательство, однако причины оставались неизвестными.

