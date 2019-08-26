Почему Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Иосифу Пригожину не нравится избранница пасынка Арсения. Музыкальный продюсер открыто говорит о своей антипатии.

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, четыре года назад влюбился в модель Анну Аверьянову, которая известна под псевдонимом Шеридан. Родители не поддержали выбор наследника, тем более, ему на тот момент было всего 16 лет. В звездном семействе разгорелся скандал.

По словам Иосифа Пригожина, Аверьянова плохо влияла на Арсения, отвлекала от учебы и занятий музыкой. Ради возлюбленной звездный отпрыск ушел из дома. Вместо того, чтобы получать образование, стал зарабатывать деньги. Родители пытались вразумить юношу, беседовали с его избранницей, однако повлиять на них не смогли.

"Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений в какой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", – рассказал продюсер.

В итоге Валерия приняла выбор сына. Более того, отец Анны Аверьяновой консультировал мать певицы. Александр Вячеславович Аверьянов – известный в Москве пульмонолог.

"Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этого изменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выбором Арсения", – признался Иосиф Пригожин.

Отметим, что избранница другого сына Валерии, Артемия, судя по всему, музыкальному продюсеру больше пришлась по душе. Наследник артистки недавно женился на Наталье Коренной из Новокузнецка. Девушка является дочерью Кристины Коренной, возглавлявшей три года назад градообразующее предприятие "Кузнецкие ферросплавы". Иосиф Пригожин отмечает, что происхождение невестки его мало волнует.

"С Темой совсем другая ситуация. Он уже самостоятельный парень. Получил три диплома о высшем образовании. Устроился в Швейцарии на хорошую работу. И может сам нести ответственность за женщину, с которой живет. Наташу Коренную мы с Лерой знали еще со школы. Она нам всегда нравилась. Была скромной девочкой, не интересовалась сумками Louis Vuitton и все время молчала", – цитирует Иосифа Пригожина "Экспресс газета".