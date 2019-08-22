Многодетная Ким Кардашьян умилила народ снимком с наследниками

На снимках супруга рэпера Канье Уэста позирует с детьми, сидя на белом песке. В кадре очутились все без исключения: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Любящая мама подобрала всем одинаковые наряды – купальные костюмы серебристого цвета.
Сейчас семья отдыхает на Багамских островах. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
"Я думала, что сфотографироваться с детьми будет тяжело. Боже мой, это почти невозможно!" – поделилась знаменитость.
Фанаты нашли снимок очень трогательным, сообщает "Пятый канал". "Честно говоря, ты идеальна! Твоя семья прекрасна!", "Очень красиво!", "Невозможно восхитительны!", "Великолепная семья", – восторгались пользователи Сети.
"Это чертовски мило", – отметил фолловер.
Некоторые увидели не только красивую картинку, но и то, что за ней стоит. "Каждый может ненавидеть в тебе все, что захочет, но ты – пример настоящей мамы. Ты даешь своим детям утешение, в то же время позволяя им быть выразительными и воспринимать себя как людей. Ваша семья не только красива. У этих детей идеальная мама!" – открыто заявила поклонница.
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