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Шоу-бизнес

Многодетная Ким Кардашьян умилила народ снимком с наследниками

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
У американской модели Ким Кардашьян четверо детей. Собрать их вместе на одном фото – задача не из легких, но ей удалось.
прочитано 523 раза

На снимках супруга рэпера Канье Уэста позирует с детьми, сидя на белом песке. В кадре очутились все без исключения: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго. Любящая мама подобрала всем одинаковые наряды – купальные костюмы серебристого цвета. 

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 Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст актриса, модель

Сейчас семья отдыхает на Багамских островах. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

"Я думала, что сфотографироваться с детьми будет тяжело. Боже мой, это почти невозможно!" – поделилась знаменитость. 

Фанаты нашли снимок очень трогательным, сообщает "Пятый канал". "Честно говоря, ты идеальна! Твоя семья прекрасна!", "Очень красиво!", "Невозможно восхитительны!", "Великолепная семья", – восторгались пользователи Сети. 

 "Это чертовски мило", – отметил фолловер.

Некоторые увидели не только красивую картинку, но и то, что за ней стоит. "Каждый может ненавидеть в тебе все, что захочет, но ты – пример настоящей мамы. Ты даешь своим детям утешение, в то же время позволяя им быть выразительными и воспринимать себя как людей. Ваша семья не только красива. У этих детей идеальная мама!" – открыто заявила поклонница. 

Автор: 22 августа 2019, 13:28
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