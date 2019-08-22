"Что она с собой сделала?": народ поражен переменами во внешности Елки

37-летняя Елизавета Иванцив, как на самом деле зовут Елку, всегда тщательно продумывает образ, в котором появится перед публикой. Немыслимые прически, фантастические платья – певица умеет привлечь к себе внимание.
Так случилось и в Сочи, где она закрывала очередной день фестиваля "Звезды "Русского радио". Белое свободное платье удивительно шло Елке, а черные струящиеся по плечам волосы добавляли ей шарма. "Загадочный образ", "Очарование в естественности", – восторгаются фанаты.
Впрочем, нашлись и завистники, которым внешний вид певицы не пришелся по душе. "Спилась?", "Что она с собой сделала?", "Кажется опухшей", – пишут пораженные переменами комментаторы-злыдни. К счастью, они оказались в меньшинстве. Ведь Елка потрясающая!
Напомним, что фестиваль "Звезды "Русского радио" проходит в Сочи с 19 по 25 августа сразу на двух сценах. Мероприятие собрало топовых российских и украинских исполнителей, среди которых Светлана Лобода, Анна Семенович, Макс Барских, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и другие.
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