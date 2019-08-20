Екатерине Волковой вызвали скорую прямо на съемочную площадку

Актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова опубликовала новый пост в Instagram. Она рассказала, что с ней произошло во время съемок последнего сезона.

Как оказалось, звезду начало сильно тошнить. Ничего не помогало, пришлось вызывать скорую прямо на площадку.

"Почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше два часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой!" – призналась Волкова.

Врачи скорой помощи сделали ей два укола и дали много лекарств. Съемка не прекращалась ни на секунду. Спустя некоторое время девушке полегчало, и она вернулась к работе.

"По симптомам, похоже, началось все с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания", – предположила актриса.

Администрация помогала и поддерживала Екатерину, когда ей стало плохо. Сценаристы в это время успели переписать одну сцену с ее участием. Волкова от всего сердца поблагодарила команду за помощь. "Мы и правда одна большая семья", – отметила артистка.