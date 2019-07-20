"Крайний сезон": Волкова объявила об окончании съемок сериала "Воронины"

Актриса Екатерина Волкова сообщила об окончании съемок сериала "Воронины". Последний снимок со съемочной площадки она опубликовала в личном микроблоге.
"Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне. А в августе этот павильон вовсе разберут, и сюда "въедут" новые жильцы, снимать новый проект", – поделилась артистка.
Екатерина Волкова призналась, что актеры до последнего отказывались верить в то, что съемки скоро закончатся, ведь сериал очень нравился зрителям. "Нахлынула безумная грусть и растерянность", – написала звезда.
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