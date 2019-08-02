Известная актриса разрыдалась у Корчевникова после слов о раке

На протяжении многих лет артистка снималась вместе с актером Андреем Гайдуляном. Знаменитости очень правдоподобно играли влюбленных, поэтому многие поклонники всерьез думали, что они и в реальной жизни вместе.
В студии программы "Судьба человека" Валентина Рубцова рассказала о том, какие отношения ее связывают с Андреем Гайдуляном. По словам артистки, целоваться им приходилось только в кадре. Разрешение на работу в подобных сценах Валентина получала у мужа.
"Я пришла домой и сказала об этом мужу. Он мне ответил: "Надо так надо, куколка. Это твоя работа". После этого все и случилось на съемочной площадке. Мы даже с Андреем в кино ни разу вместе за эти десять лет не ходили, хотя я его приглашала. Все никак не можем выбраться", – рассказала знаменитость.
В студии ток-шоу "Судьба человека" появился и сам Андрей Гайдулян. Артист отметил, что романтические отношения не позволили бы им так долго уживаться друг с другом на съемочной площадке, интрижка поставила бы под угрозу существование проекта.
"Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было. Мы с ней все-таки очень разные люди. Она совершенно непьющий человек. Я, конечно, тоже не алкоголик, но все же… Нам хватает общения друг с другом на съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни", – сказал Гайдулян ведущему ток-шоу "Судьба человека".
По словам Валентины Рубцовой, за десятилетие совместной работы они очень сдружились. Она очень горевала, когда у Андрея Гайдуляна обнаружили онкологию.
"Когда я заболел, я ушел в свой богатый внутренний мир, но Валя всегда была со мной. Это человек, который был рядом каждый день, и Валя переживала, наверное, больше, чем я", – вспомнил Андрей в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".
"Все начинается с вопросов, почему именно он? Человек, который ведет здоровый образ жизни, который хороший. С хорошими людьми не должны происходить такие вещи, но они происходят", – расплакалась Рубцова в студии программы "Судьба человека". Артистка добавила, что всегда верила в выздоровление друга.
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