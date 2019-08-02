"Сиди дома!": затюканный Плющенко оправдался за тренировки сына

Знаменитый фигурист ответил на нападки хейтеров в Instagram. Евгений Плющенко не смог молчать после того, как россияне обрушились на него за якобы издевательства над шестилетним Сашей.

Тренировки Гном Гномыча (так называют ребенка звездные родители – прим. ред.) неизменно вызывают у пользователей Сети бурную неоднозначную реакцию. Многие считают, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская лишают мальчика детства изнурительными занятиями. Ведь Саша уже три года серьезно занимается фигурным катанием и ежедневно проводит на льду по несколько часов.

Звездный отец не выдержал публичной травли. "Тогда зачем идти в спорт? Если не должен ничего и никому – сиди дома! – огрызнулся критикам фигурист. – А если у тебя фамилия Плющенко, то должен быть лучшим из лучших, а иначе заклюют! Закон жизни и спорта!".

Отметился в комментариях и сам Гном Гномыч. Правда, ни для кого не секрет, что аккаунт Саши ведет его мама. На вопрос "Кому должен?", от его профиля появился ответ: "Фамилии".

Примечательно, что после слов Евгения Плющенко многие фолловеры его поддержали. "Евгений, мне кажется ваш Сашенька сам кайфует от всего этого! А тут большинство людей неправильно поняли вашу фразу, ведь каждый родитель хочет, чтобы его детки были еще лучше, чем он сам!", "Не придирайтесь к словам! Мальчик очень талантливый как папа. Хороший отец!", "Вы слишком буквально воспринимаете фразу Евгения. Она на самом деле не так строго звучит", – высказались поклонники фигуриста.

Напомним, ранее Евгений Плющенко показал фото тренировки с сыном из спортзала. "Ты должен быть лучше, чем я", – подписал он снимок. Также он выложил видеоролик. Пользователи соцсети отметили, что ребенку больно, и отец подвергает его пытке.