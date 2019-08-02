"Завязывай давай!": измазанную маслом и раздетую до трусов Канделаки умоляют остановиться

Известная телеведущая и продюсер вызвала ажиотаж в Сети откровенным фото в Instagram. Тина Канделаки предстала в нижнем белье.

"Поскольку Москва в этом году не жалует ни теплом, ни солнцем, решила провести свой отпуск в Греции, так что ждите вереницу солнечных фотографий", – подписала снимок знаменитость. Тина Канделаки позирует в трусах леопардовой расцветки с завышенной талией и бежевом топе, из которого практически вываливается ее пышная грудь. При этом для снимка звезда обильно намазала тело маслом для загара, которое прорекламировала.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что ведущая очень похожа на актрису Пенелопу Крус. Вместе с тем многие были озадачены кадром, отметив, что он получился неудачным.

"Грудь уже не та, что десять лет назад", "Фотография опять неудачная", "А кубики слабо показать?", "Тебе не идут такие фото", "Что-то как-то развратно", "Тина! Завязывай давай! Как-то не по-взрослому это! И не по-кавказски! Кому кавказские ценности продала?!", "Это катастрофа, Тина", – высказались фолловеры Тины Канделаки. Хотя телеведущая получила и ряд положительных отзывов. Ее поклонники отметили, что в свои 43 года звезда выглядит прекрасно.

Как писали "Дни.ру", в июле Тина Канделаки призналась, что хочет прибегнуть к пластической хирургии. По ее словам, это произойдет, когда другие способы уже не будут эффективны.