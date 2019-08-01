Крутой не смог сдержаться при виде полуголой Карауловой

Юлианна Караулова проводит отпуск на Мальдивах. В Instagram артистка с завидной регулярностью публикует фотографии и видеозаписи из райского уголка, при этом демонстрируя великолепную фигуру с аппетитными формами.
Популярная певица выложила кадр, на котором предстала в купальнике на фоне французского окна с видом на океан. В комментариях отметился 65-летний продюсер Игорь Крутой. Он не смог сдержать эмоций и процитировал отрывок из хита Александра Серова "Ты меня любишь": "Узнанный мною вечный сюжет роденовский..."
Караулова ответила: "Именно это я имела ввиду!" Не остались в стороне ее коллега Виктория Дайнеко и продюсер Яна Рудковская. Обе одобрили пикантное фото, а многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах.
Отметим, что недавно комментаторы ругали Юлианну за фото в красном слитном купальнике: "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже – ни стыда, ничего!" "Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!" – съязвила одна подписчица.
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