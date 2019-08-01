Народ высмеял завернувшуюся в "ковер" Гагарину

"Ну что? Утепляемся, друзья! +13… К внезапному осеннему июлю готова!" – подписала фото исполнительница. В кадре она позирует в длинной юбке с геометрическим принтом, свитере песочного оттенка и открытых туфлях.
Пользователи соцсети наряд не оценили, высмеяв его: "Ковер вместо юбки", "Наряд из бабушкиного сундука", "Фигуры не видно, все бесформенное", "Я, может, не знаток моды, но юбочка похожа на плед", "Полиночка, прости, юбка похожа на ковровую дорожку", "Если вверху утеплилась, то обувь тоже нужно другую!", "Если бы я в таком наряде вышла у себя в городе, я бы прославилась новой городской сумасшедшей", "Ну как бабуля, что это такое вообще?"
Ранее знаменитость сообщила поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой. По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркивают стройность и длинные ноги Полины Гагариной. В то же время они попросили любимицу не злоупотреблять диетами. Фолловеры заверили артистку, что выглядит она потрясающе.
А недавно звезда вернулась из Франции. Там Полина Гагарина была по важному делу: она стала амбассадором парфюмерного бренда в России.
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