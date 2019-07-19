Гагарина выступила с неожиданным признанием

Дождливая погода настроение Полине Гагариной не портит. В прохладное лето можно надеть джинсы с высокой посадкой – что может быть лучше?
"Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю джинсы с высокой талией", – подписала певица пост в Instagram.
Артистка опубликовала два снимка, на которых позирует в черном топе с длинными рукавами и светлых джинсах. Гагарина предложила подписчикам оценить, какой снимок лучше.
"Я тоже люблю такие джинсы, но мне 52 и есть что скрывать. А Вам?", "Полина, ты шикарная!", "Америка отдыхает – у нас есть Поля!" – отреагировали поклонники.
По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркивают стройность и длинные ноги Полины Гагариной. В то же время они попросили любимицу не злоупотреблять диетами. Фолловеры заверили артистку, что выглядит она потрясающе, передает Пятый канал.
Недавно Полина Гагарина опубликовала фотографии с отдыха в Греции. Звезда призналась, что не только нежилась под солнцем на пляжах и у бассейна, но и налегала на блюда местной кухни.
В итоге она перестала фотографироваться в купальниках. Гагарина заявила, что подписчики ее сглазили, и у нее живот, будто на четвертом месяце беременности.
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