Гагарина выступила с неожиданным признанием

Полина Гагарина призналась в любви. Певица сообщила поклонникам, что просто без ума от джинсов с высокой посадкой.

Дождливая погода настроение Полине Гагариной не портит. В прохладное лето можно надеть джинсы с высокой посадкой – что может быть лучше?

"Зато в прохладное лето можно так одеваться. Обожаю джинсы с высокой талией", – подписала певица пост в Instagram.

Артистка опубликовала два снимка, на которых позирует в черном топе с длинными рукавами и светлых джинсах. Гагарина предложила подписчикам оценить, какой снимок лучше.

"Я тоже люблю такие джинсы, но мне 52 и есть что скрывать. А Вам?", "Полина, ты шикарная!", "Америка отдыхает – у нас есть Поля!" – отреагировали поклонники.

По мнению подписчиков, джинсы отлично подчеркивают стройность и длинные ноги Полины Гагариной. В то же время они попросили любимицу не злоупотреблять диетами. Фолловеры заверили артистку, что выглядит она потрясающе, передает Пятый канал.

Недавно Полина Гагарина опубликовала фотографии с отдыха в Греции. Звезда призналась, что не только нежилась под солнцем на пляжах и у бассейна, но и налегала на блюда местной кухни.

В итоге она перестала фотографироваться в купальниках. Гагарина заявила, что подписчики ее сглазили, и у нее живот, будто на четвертом месяце беременности.