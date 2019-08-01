Доказательства интима Глюкозы с первым встречным признали гнусной фальшивкой

Анонимные Telegram-каналы вбросили в Сеть переписку певицы Глюкозы с каким-то предприимчивым парнем. Тот якобы хотел заработать - продать артистке "галочку" в Instagram. Наталья якобы взялась его совращать.
Скриншоты компрометирующей певицу Глюкозу переписки гуляют по Рунету. Однако известный блогер Лена Миро уверена, что это фейк, и сделать его совсем нетрудно, тем более, если за это кому надо заплатили.
"Давайте попробуем разобраться и зададимся одним вопросом: откуда у чувака телефонный номер Натальи? Нет, на самом деле достать его совершенно несложно, но смотря ведь кому. Мне – несложно. Чуваку, который пытается впихнуть синюю галку, даже не зная, что она уже есть у Глюкозы - сомнительно как-то, да?" – пишет Лена Миро.
Если кто-то думает, что скрины переписки – доказательство, то он заблуждается. Их сделать тоже просто. "Как они делаются? Школьники Петя и Коля, ведущие телеграм-канал.., переименовывают друг друга в контактах. Один из них становится Наташей Глюкозой и яро домогается до второго", - поясняет популярный блогер технику создания компромата на певицу.
Лена Миро не исключает, что певица Глюкоза пытается снять стресс от разрыва с супругом и ищет новых знакомств. Но не таким образом, скриншоты – явный фейк, уверена блогер. Не исключает Миро и того, что вброс сделан совсем не бесплатно. Возможно, его проплатил кто-то, кто не хочет, чтобы его считали виновным в разводе, прозрачно намекает блогер в своем "Живом журнале".
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