Доказательства интима Глюкозы с первым встречным признали гнусной фальшивкой

Певицу Глюкозу оставил муж – это уже ни для кого не секрет. Однако "доказательства" непристойного поведения артистки, которые появились в Сети, не внушают доверия. Есть подозрения, что супруг Натальи Ионовой таким образом пытается свалить на нее вину за развод.

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