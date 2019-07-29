"Наташа вышла на охоту": вскрылась переписка певицы Глюкозы с молодым незнакомцем

"Нам в руки попала переписка Глюкозы с молодым незнакомцем. Похоже, Наташа вышла на охоту (а может, она ее и не прекращала?). Судя по игривому настроению певицы, она не грустит из-за возможного развода, а легко идет на контакт", – пишет Telegram-канал "Только никому". Сама Наталья Ионова-Чистякова пока не прокомментировала данную информацию.
Ранее появились сплетни о том, что исполнительница разводится с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым. Как писали "Дни.ру", в Сети появились данные о неверности ее супруга. По имеющейся информации, предприниматель нашел себе любовницу.
Говорят, что конкуренцию артистке составила эффектная брюнетка. Мужа звезды заметили с девушкой в одном из ресторанов на Новой Риге.
Напомним, певица Глюкоза и Александр Чистяков в браке уже 13 лет. Наталья подарила мужу двух дочерей. О разладе в семье артистка предпочитает отмалчиваться, стараясь отгородить личную жизнь от посторонних глаз. Кроме того, поклонники заметили, что певица Глюкоза странно себя ведет: она не выкладывает в Instagram, как прежде, фото со светских мероприятий и откровенные снимки.
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