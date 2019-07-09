"Анорексия": костлявая Гагарина напугала поклонников
Полина Гагарина выглядит на фото весьма довольной. Однако поклонники заподозрили неладное. Их шокировали торчащие ребра и тонкие ноги артистки. Подписчики заволновались.
"Еще -1 кг и анорексия... Мне нравилась Полина до первой беременности, такая милая и красивая, все при ней было", "Полечка...ну зачем же так сильно худеть...??", "Фигуры нет. Одна худоба и кости", – сочувствуют звезде фанаты.
Подписчики переживают: они пишут, что по Полине Гагариной в ее ныншнем виде можно изучать анатомию, просто кожа да кости – и грудь куда-то пропала. Фанаты пришли к выводу, что певицу надо срочно откормить.
Однако нашлись у Полины Гагарины и сторонники в нелегком деле похудения. "Где худая? Спортивное, подтянутое тело", "Фигура класс!!!", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", – защитили артистку некоторые комментаторы.
Полина Гагарина – дважды мама. Старшего сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, с которым расталась спустя два года после свадьбы. Затем певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а два года назад подарила ему дочку Мию.
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