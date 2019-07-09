День любви, семьи и верности Пугачева встретила с бутылкой и чужими людьми
8 июля россияне отметили День любви, семьи и верности. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Праздновать его принято в кругу семьи.
Алла Пугачева, судя по всему, решила отойти от этой традиции и встретила его вовсе не с родными. Артистка выложила снимок, на котором они с Николаевым и его супругой соображают на троих – на фото видна початая бутылка крепкого алкоголя.
"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала кадр певица. Пользователи соцсети живо отреагировали на фото.
Многие отметили, что 36-летняя Юлия Проскурякова выглядит ровесницей 70-летней Аллы Пугачевой и чувствует себя как не в своей тарелке. "Тот случай, когда Юля уже постарела, а Алла Борисовна все молодеет", "Юля как мимишная бабулечка", "Юлечка как бедная родственница – вызывает жалость", - высказались подписчики Аллы Пугачевой.
Возможно, в этой дружеской компании присутствовал и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Не исключено, что именно он и фотографировал троицу.
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