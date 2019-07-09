Дочь Веры Брежневой представила народу возлюбленного
Соня запечатлена с черноволосым кудрявым юношей. Фотограф поймал момент, когда молодые люди влюбленным взглядом смотрят друг на друга. "Одна из очень немногих милых совместных фотографий, которые у нас есть", – отметила девушка.
Поклонники обрадовались за Киперман. Они начали писать добрые слова и пожелания в комментариях под постом. "Как тебе повезло! Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут!", "Вы – прелесть! Счастья вам!", "Какая красивая пара! Любви вам!" – не скупились на теплые слова фолловеры.
Пользователи Сети в очередной раз отметили сходство Киперман и Брежневой. "Вылитая мама", – заявила подписчица.
"Очень на маму походишь!" – утверждает фанатка.
Напомним, певица родила Соню от украинского чиновника Виталия Войченко. У Веры есть еще одна дочь – девятилетняя Сара. Она появилась на свет от союза исполнительницы с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. Примечательно, что, несмотря на развод Брежневой со вторым супругом, обе ее девочки носят его фамилию.
Оппозиционеры пустились в пляс
Она поняла, что важнее
Наследнику шоумена пришлось оправдываться
Нелли Михайловна сбросила лет 30
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Не хочу ходить за больным мужем.
Астролог сказал, что мы несовместимы
Жесткий секс
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Кого выбрать?
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Секс с чернокожим
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Не хочу работать, а муж заставляет
Не дает мне денег
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Помощь🙏🏻
аборт
Очень полный ребенок
Ему 35 и он не был женат
Подруга отбила моего парня
13 лет не слушается совсем
Как перестать выносить мозг?
Не получается забеременеть
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
Пугачева обнаглела
Обмен старой жены на новую
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Оформил на меня свой кредит
Отношения с богатым мужчипной
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Самолёт не доверяю,только поезд.
Плохо влияют друзья
Больно заниматься сексом