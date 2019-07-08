"Подняться не может уже": больной Пугачевой требуют особых привилегий

Народ все еще ломает копья, споря из-за выходки Примадонны. Судя по всему, громкая история с участием Аллы Борисовны забудется нескоро, слишком сильно она зацепила обывателей за живое.

Вторую неделю россияне обсуждают скандальный заезд главной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву подвезли на личном авто прямо к вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ, разразился настоящий скандал, который не утихает до сих пор.

Представители и друзья как могли оправдывали знаменитость: ссылались на почтенный возраст и больные ноги Примадонны, однако народ остается глух к доводам. В Сети поклонники Аллы Борисовны не прекращают рассуждать о том, заслужила ли артистка особые привилегии, может ли королева отечественной поп-сцены нарушать установленные правила.

Мнения на этот счет разделились, кто-то выступает в защиту Аллы Пугачевой, отмечая, мол, для великой артистки всегда можно сделать исключение. Другие же продолжают настаивать, что все люди равны и правила одинаковы для всех.

"Сто раз писали ,почему пришлось так поступить🤦‍♂ Погуглите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Закон един для всех. Хотите исключений из-за возраста, больных ног и т.д. – пусть будут исключения для ВСЕХ возрастных, больных, инвалидов и т.д.", "а какой у нее статус? Народная артистка? Так их хоть с хлебом ешь, не одна она такая...Примадонна? Это неофициальная кликуха, ни в одной табели о рангах ее нет", "Если у людей есть деньги , зачем не воспользоваться", "Ничего страшного, раздули из ерунды. Ей можно и простить, ну немного не подумала. Прямо сенсация века,вокзал встал, поезда не поехали", "Дома надо сидеть, ну реально - старуха ведь", "Куда эта бабка поперлась если она вся больная? Даже подняться не может уже, еле заползла, но за то ее задницу подвезли к вагону", – рассуждали о выходке Аллы Пугачевой интернет-обыватели.