"Подняться не может уже": больной Пугачевой требуют особых привилегий
Вторую неделю россияне обсуждают скандальный заезд главной звезды отечественной эстрады по перрону Рижского вокзала. Аллу Пугачеву подвезли на личном авто прямо к вагону. Эта история получила широкую огласку в СМИ, разразился настоящий скандал, который не утихает до сих пор.
Представители и друзья как могли оправдывали знаменитость: ссылались на почтенный возраст и больные ноги Примадонны, однако народ остается глух к доводам. В Сети поклонники Аллы Борисовны не прекращают рассуждать о том, заслужила ли артистка особые привилегии, может ли королева отечественной поп-сцены нарушать установленные правила.
Мнения на этот счет разделились, кто-то выступает в защиту Аллы Пугачевой, отмечая, мол, для великой артистки всегда можно сделать исключение. Другие же продолжают настаивать, что все люди равны и правила одинаковы для всех.
"Сто раз писали ,почему пришлось так поступить🤦♂ Погуглите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Закон един для всех. Хотите исключений из-за возраста, больных ног и т.д. – пусть будут исключения для ВСЕХ возрастных, больных, инвалидов и т.д.", "а какой у нее статус? Народная артистка? Так их хоть с хлебом ешь, не одна она такая...Примадонна? Это неофициальная кликуха, ни в одной табели о рангах ее нет", "Если у людей есть деньги , зачем не воспользоваться", "Ничего страшного, раздули из ерунды. Ей можно и простить, ну немного не подумала. Прямо сенсация века,вокзал встал, поезда не поехали", "Дома надо сидеть, ну реально - старуха ведь", "Куда эта бабка поперлась если она вся больная? Даже подняться не может уже, еле заползла, но за то ее задницу подвезли к вагону", – рассуждали о выходке Аллы Пугачевой интернет-обыватели.
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