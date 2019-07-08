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Шоу-бизнес

"Поцеловать и отпустить на небо": Орлова в постели страдает без Фриске

Ольга Орлова. Фото:instagram.com/olgaorlova1311
Певица и телеведущая все еще не смирилась со смертью подруги. Ольга Орлова посвящает стихи Жанне Фриске.
прочитано 623 раза

В личном Instagram знаменитость опубликовала архивное фото. Ольга Орлова и Жанна Фриске запечатлены за праздничным столом.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Звезда посвятила умершей подруге несколько строк, которые описывают тоску по близкому человеку. Орлова повествует, как лежа в кровати ночью не может уснуть из-за тяжелых мыслей и чувства горечи.

"Хоть на минуточку хочу тебя вернуть / Хоть на секундочку тебя увидеть мне бы / Сказать: "Скучаю так, что не могу уснуть" / Обнять, поцеловать и отпустить на небо... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга.

Поклонники посочувствовали артистке и выразили соболезнования. Многие восхитились тем, как преданна Ольга Орлова подруге.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"А еще говорят, женщины дружить не умеют. Ольга – Вы пример для подражания. Достойны уважения! 👍👍👍 ", "Безумно жаль что Жанны больше нет! Олечка, а вы настоящая, верная и честная! Восхищаюсь вами, эти качества сейчас – редкость...", "Невозможно без слез читать твои слова Олечка! Мы всегда помним и будем помнить Жанну !" – писали интернет-обыватели в комментариях к посту Ольги Орловой.

Напомним, 8 июля Жанна Фриске могла бы отметить 45-й день рождения. К сожалению, четыре года назад певицы не стало из-за онкологии.

Автор: Руслана Алексеева8 июля 2019, 19:15
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Шепелев хитер лис...Переигрывает отца тем,что не выставляет на всеобщее обозрение. Делает свои дела втихую.
Гость
Ответить
Жаль,что близкие подруги и друзья Жанны не говорят о Шепеле правду...Видимо,чтобы не усугубить ситуацию...
1

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