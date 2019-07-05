"Каждый имеет право на ошибку": у Пугачевой нашелся влиятельный защитник

По словам юриста, выезд автомобиля певицы на платформу действительно нарушил нормы федерального закона №16 в редакции от 03.03.2018 года, вступившим в силу с 30.12.2018 года. По словам Тимура Матвеева, это запрещено правилами и безопасности движения и транспортной безопасности.

"Проведенной проверкой было установлено, что нарушения допустила дежурная по вокзалу, которая работает совсем недавно. По данному факту составлен протокол, и с виновными лицами проведена беседа. Таким образом инцидент исчерпан", – заявил собеседник "Дни.ру". При этом влиятельный защитник Аллы Пугачевой отметил, что понимает негативную реакцию общественности на этот инцидент.

"Тем не менее, уверен, что строго судить Примадонну не стоит, ведь каждый имеет право на ошибку. Тем более, что Алла Пугачева вряд ли была ознакомлена с правилами и требованиями, а ошибку допустил персонал", – подчеркнул адвокат. "К слову: специальной технике проезд к вагону допускается", – заключил Тимур Матвеев.

Напомним, 70-летняя Алла Пугачева уезжала с семьей в Латвию. Отбывала звезда на поезде дальнего следования Москва – Рига в собственном вагоне. Примадонна проехалась на иномарке прямо по перрону.