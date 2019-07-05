Уехавший из России Киркоров запрыгал от счастья

В настоящее время певец находится на отдыхе во Франции. Филипп Киркоров поделился интересным кадром из Парижа с поклонниками на своей странице в Instagram.

Король российской сцены опубликовал снимок, глядя на который поклонники восхитились, в какой отличной форме находится 52-летний исполнитель. На фото Филипп Киркоров широко улыбается. Он снят в ловком прыжке на фоне знаменитой Эйфелевой башни.

Поклонники буквально облизали звезду с головы до ног: столько комплиментов они ему написали. "Вот это грация", "Филипп, вы идеальны", "Ну кто скажет, что вам 50, молодой парень, лет 30, не больше", "Вы очень стройный и красивый, Филипп Бедросович", "Прекрасная форма!", "Что тут еще сказать, крутой, очень классная фотография", - высказались подписчики Филиппа Киркорова.

Как писали "Дни.ру", ранее певец с детьми Аллой-Викторией и Мартином отдыхали в Майами. Филипп Киркоров сводил наследников в Диснейленд, где они все весело провели время.

Напомним, 29 июня Филипп Киркоров поздравил с днем рождения своего сына Мартина. Мальчику исполнилось семь лет. Отец опубликовал фото наследника в своем Instagram. "С днем рождения, сынок!" – подписал пост растрогавшийся певец.

Недавно Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Стеснение пропало". Ролик вызвал бурную реакцию общественности. Россияне разделились на два лагеря: одни поздравили исполнителя с новым хитом, а другие же раскритиковали за излишнюю, на их взгляд, эпатажность.