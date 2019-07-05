В скандал с участием "хабалки" Пугачевой впутали Путина

Отечественную Примадонну сравнили с президентом. Якобы Владимир Путин ведет себя гораздо скромнее Аллы Пугачевой.

Известный блогер Лена Миро не может отойти от скандала, который разразился из-за выходки Аллы Борисовны на Рижском вокзале. По словам обозревательницы, Пугачева не великая певица, а "верховная хабалка российского шоу-бизнеса".

Миро призвала пересмотреть ролик, в котором Примадонна входит в вагон. По словам блогера, Алла Борисовна не удостоила встречающих ее проводников даже взглядом.

"Сотрудники поезда не удостоились не то что простого человеческого "здрасьте", но даже поворота головы, даже взгляда в их сторону от "великой" Аллы Борисовны. Прохожие, которые увидели саму Пугачеву живьем, также не заслужили хотя бы слабенького полувзмаха руки от царственной особы", – негодует Миро.

Лена считает, что такого себе не позволяет даже Владимир Путин. Обозревательница уверена, что президент обязательно поздоровался бы, улыбнулся, что-то спросил.

"Но то – всего лишь Путин, а то – сама Пугачева, великая – простигоспАди! – певица ртом", – продолжила блогер.

Лена Миро отметила, что сущность Аллы Пугачевой проявляется в ее отношении к простым людям. Якобы звезда готова одаривать вниманием только тех, от кого может получить хоть какую-то выгоду.

Напомним, 70-летняя певица уезжала с семьей в Латвию. Отбывала звезда на поезде дальнего следования Москва – Рига в собственном вагоне. Алла Пугачева проехалась на иномарке прямо по перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно попал туда, куда разрешен доступ только спецтехнике.