Бледанс рассекретила взрослого сына
От второго брака – с израильским бизнесменом Дмитрием – 5 июля 1994 года у Эвелины родился сын Николай. И сегодня ему стукнуло 25 лет.
"Коленька, мой взрослый, но маленький, мой любимый первенец, я так хочу, чтоб каждый твой день был счастливым и радостным, чтоб мечты становились реальностью, и чтоб рядом были только добрые люди. – написала Эвелина на своей странице в социальной сети Instagram. - Еще вчера ты сопел маленьким носиком под моей грудью, гордо шел с гладиолусами в первый класс, а сейчас ты взрослый самостоятельный парень. Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может в этот наш совместный юбилейный год?! (в апреле Эвелине стукнуло 50 – Прим. ред.)"
"Знаю, что ты не любишь светиться на этих страницах, но сегодня не может быть иначе, сегодня мои добрые подписчики будут поздравлять тебя вместе со мной", – заявила Бледанс и показало множество фотографий сына разных лет.
Первенец Эвелины с 2012 года живет в Израиле. Долгое время парень категорически отказывался общаться с мамой и с ее новой семьей – он предпочел исчезнуть из жизни Эвелины, где для него не находилось места. На Земле Обетованной Николай стал приверженцем панк-культуры: сделал ирокез, выкрасив волосы в ядовито-зеленый цвет и кардинально сменил имидж, благодаря чему многие теперь считают и называют его "фриком".
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