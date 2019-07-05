Улучшений не заметно: друг о состоянии парализованного Моисеева
В конце 2010 года Борис Моисеев попал в больницу с инсультом. С каждым днем артисту становилось все хуже, его даже ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
К счастью, певец смог выкарабкаться. Весной 2011 года он отметился на одном концерте, а летом – на другом. Однако в результате инсульта исполнитель был частично парализован.
На пенсии Борис путешествует и старается наслаждаться жизнью. Юбилей он отметил в Майами, а сейчас находится в Юрмале. В интернете появились свежие фотографии Моисеева, на которых он запечатлен в обществе друзей и близких.
О состоянии певца рассказал его друг и арт-директор Сергей Горох. "Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть", – цитирует приятеля звезды Teleprogramma.pro.
В Юрмале Моисеев сможет увидеться с именитыми соотечественниками. Там уже отдыхают композитор Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой, на днях приехали Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой.
Кроме того, Борис Моисеев намерен встретиться с Лаймой Вайкуле. Вместе с друзьями он посетит фестиваль "Рандеву", который начнется 18 июля. По словам Гороха, кроме него самого, за певцом приглядывает горничная, поэтому о здоровье артиста можно не беспокоиться.
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