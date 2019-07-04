"Опять накрутили": Дана Борисова пожаловалась на равнодушие дочери

Знаменитость уехала в Сочи, где посетила день рождения сына председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова. Дана Борисова поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram переживаниями по поводу своей дочери Полины, которая отдыхает с бабушкой в Болгарии.

Дана Борисова опубликовала в своем микроблоге снимок из машины и рассказала подписчикам о планах. Также в подписи к посту звезда пожаловалась, что дочь не лайкает ее фото в соцсети.

"Доченька на связь из Болгарии особо не выходит. Перестала лайкать мои посты, неужели опять накрутили", — поделилась телеведущая. 11-летняя наследница Даны Борисовой резко отреагировала на публикацию.

"Мам, а ты не думаешь, что если я твои посты не лайкаю, то может я занята? Или постоянно не сижу в телефоне, как некоторые? Или тупо интернета нету? Тебе написать ничего не стоит… А мне потом в директ матом пишут", – прокомментировала Полина пост матери. В свою очередь Дана Борисова отметила, что в том числе неприятные сообщения — это участь знаменитостей. При этом добавила, что соскучилась по девочке и хотела привлечь ее внимание.

Пользователи соцсети осудили поведение дочери Даны Борисовой. "Плохо воспитана…", "Как не стыдно так общаться с мамой", "С мамой так нельзя общаться, мама – это святое, и она навсегда, а твоя грубость ранит ее сердце очень глубоко, до слез. Задумайся, девочка", – высказались подписчики Даны Борисовой.

Как писали "Дни.ру", у телеведущей с дочерью сложные отношения. В феврале Дана Борисова поделилась с фолловерами, что была вынуждена наказать девочку за то, что та матерится на людях. В свою очередь Полина назвала мать "хитрым и неадекватным человеком" и сообщила, что поссорилась с ней.