"Опять накрутили": Дана Борисова пожаловалась на равнодушие дочери
Дана Борисова опубликовала в своем микроблоге снимок из машины и рассказала подписчикам о планах. Также в подписи к посту звезда пожаловалась, что дочь не лайкает ее фото в соцсети.
"Доченька на связь из Болгарии особо не выходит. Перестала лайкать мои посты, неужели опять накрутили", — поделилась телеведущая. 11-летняя наследница Даны Борисовой резко отреагировала на публикацию.
"Мам, а ты не думаешь, что если я твои посты не лайкаю, то может я занята? Или постоянно не сижу в телефоне, как некоторые? Или тупо интернета нету? Тебе написать ничего не стоит… А мне потом в директ матом пишут", – прокомментировала Полина пост матери. В свою очередь Дана Борисова отметила, что в том числе неприятные сообщения — это участь знаменитостей. При этом добавила, что соскучилась по девочке и хотела привлечь ее внимание.
Пользователи соцсети осудили поведение дочери Даны Борисовой. "Плохо воспитана…", "Как не стыдно так общаться с мамой", "С мамой так нельзя общаться, мама – это святое, и она навсегда, а твоя грубость ранит ее сердце очень глубоко, до слез. Задумайся, девочка", – высказались подписчики Даны Борисовой.
Как писали "Дни.ру", у телеведущей с дочерью сложные отношения. В феврале Дана Борисова поделилась с фолловерами, что была вынуждена наказать девочку за то, что та матерится на людях. В свою очередь Полина назвала мать "хитрым и неадекватным человеком" и сообщила, что поссорилась с ней.
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