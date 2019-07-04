Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов закатили торжество в Сорренто. На праздник влюбленные позвали близких друзей.

29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов поженились в конце октября 2018 года, ограничившись росписью и празднованием в ресторане в узком семейном кругу. Это было обусловлено тем, что телеведущая ждала ребенка (сын появился в начале декабря). Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.

Так и вышло. Тодоренко и Топалов организовали 3 июля праздник в итальянском городе Сорренто. В Сети уже появились видео, на которых можно рассмотреть гостей. Среди них экс-ведущая шоу "Орел и решка" Мария Ивакова, актер Никита Ефремов, блогер Марина Могилко, певица Алина Астровская и другие. "Мы счастливы и благодарны за то, что вы нашли время в этом трудном июльском графике, чтобы приехать к нам", – заверил собравшихся Влад.

А ведь праздника могло и не получиться. Утром Регина Тодоренко написала в Instagram, что очень волнуется. "Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии", – пожелала телеведущая. Повод для напряжения был, ведь накануне свадьбы ее суженый остался без костюма.

"Люди, помогите. Утерян багаж – не по моей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52-го размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" – обратился к фанатам Влад Топалов.

Авиакомпания, на самолете которой исполнитель прибыл в Италию, потеряла его багаж. Там находились все вещи, кроме туфель и новых трусов.