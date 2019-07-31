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"Горяча и бешена": Лобода в мини-бикини сразила наповал

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике и расслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникам расслабиться не удалось – они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное в мини-бикини.
прочитано 689 раз

Длинные ноги и идеальный пресс Светланы Лободы привели поклонников в восторг. Они наперебой восхищались подтянутой фигурой звезды.

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 Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала горячий снимок певица.

Артистка задала фанатам непростую задачу. Они пытались определить длину ног артистки. Подсказок Светлана Лобода принципиально не давала. "Ухххх какие ноги Света))", – только и смог написать фолловер. Его англоязычный коллега сразу перешел к делу: "Какой длины Ваши ноги? 115 см?", – поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ноги кажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает на носки для фото.

"Тропикана женщина, горяча и бешена", – описал один из фоллолверов Светлану Лободу словами из песни Меладзе. "Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка", "Самая идеальная фигура", "Ну  нельзя так выглядеть безупречно", - пишут комментаторы.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода этим летом много путешествует и дает концерты. В июле певица успела побывать на фестивале "Жара" в Баку, приехать в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein – и снова уехать за границу. Но для прогулок с дочками – 8-летней Евангелиной и годовалой Тильдой – время звезда всегда находит.

Автор: 31 июля 2019, 21:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хохляндский трансвестит с номером ноги 42 и накачанными губами карася достала уже!
Ося
Ответить
Фото-шоп. На правой ноге один палец лежит на другом, как такое может быть. Ступни по длине не меньше 42 размера, это не ступни, это ласты. Одна нога прямая, вторая согнута. При таком положении коленка согнутой ноги поднимается вверх, а у нее наоборот вниз, полная аномалия. Насмешила.
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