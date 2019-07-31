"Горяча и бешена": Лобода в мини-бикини сразила наповал

Длинные ноги и идеальный пресс Светланы Лободы привели поклонников в восторг. Они наперебой восхищались подтянутой фигурой звезды.
"Отдыхать весь день и работать всю ночь", – подписала горячий снимок певица.
Артистка задала фанатам непростую задачу. Они пытались определить длину ног артистки. Подсказок Светлана Лобода принципиально не давала. "Ухххх какие ноги Света))", – только и смог написать фолловер. Его англоязычный коллега сразу перешел к делу: "Какой длины Ваши ноги? 115 см?", – поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ноги кажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает на носки для фото.
"Тропикана женщина, горяча и бешена", – описал один из фоллолверов Светлану Лободу словами из песни Меладзе. "Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка", "Самая идеальная фигура", "Ну нельзя так выглядеть безупречно", - пишут комментаторы.
Светлана Лобода этим летом много путешествует и дает концерты. В июле певица успела побывать на фестивале "Жара" в Баку, приехать в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein – и снова уехать за границу. Но для прогулок с дочками – 8-летней Евангелиной и годовалой Тильдой – время звезда всегда находит.
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