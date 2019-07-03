Беспринципная Саша Савельева оголилась после родов
В кадре экс-солистка группы "Фабрика" позирует в белье от знаменитого бренда Calvin Clein и кардигане крупной вязки. "Похолодало. Чем спасаетесь?" – поинтересовалась новоиспеченная мать у подписчиков.
Оскорблений посыпалось – не счесть. "Как тебе не надоело себя показывать? Серая мышь!", "Санек, когда петь научишься? Или так и закончишь карьеру, не научившись?", "Неудачное фото. Как-будто неделю в запое была", "Вид алкоголички!", "Вернитесь в блонди, а то совсем потухли", – написали ей злопыхатели.
Некоторые поддержали звезду и отметили прекрасное состояние ее фигуры после родов: "Хорошенькая! И грудь шикарная!", "Красавица!"
Многих заинтересовал вопрос, как к таким откровенным снимкам относится супруг Савельевой. Поклонники спросили об этом прямо в лоб.
"Муж позволяет?" – полюбопытствовала одна из них.
Напомним, что Саша Савельева родила сына от Кирилла Сафонова в конце марта этого года. Недавно певица заявила, что решила покинуть группу "Фабрика" и посвятить себя семье. Сафонов взял декретный отпуск – он намерен помогать жене.
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