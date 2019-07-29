Помощник откровенно о разводе певицы Глюкозы

Все началось с того, что свою официальную страничку в социальной сети Instagram артистка переименовала. Если раньше она называлась "Чистякова-Ионова" (по двойной фамилии певицы), то теперь именуется "Глюкоза" (творческий псевдоним). Далее появилась информация, будто мужа певицы, бизнесмена Александра Чистякова еще зимой видели в компании какой-то брюнетки. А теперь особо наблюдательные поклонники заметили, что Наталья (настоящее имя певицы) перестала носить обручальное кольцо.
Помощник исполнительницы Александр Диколь прокомментировал ситуацию. В частности, он высказал возмущение ситуацией, когда представителям артиста звонят всякий раз, как какой-нибудь Telegram-канал "сделает пук". "Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", – цитирует официального представителя Натальи Чистяковой-Ионовой "Пятый канал".
Помощник певицы убежден, что артист или его представитель не должен развеивать слухи, потому что это "плохая традиция на будущее". "Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов", – резюмировал Диколь.
Отметим, что буквально день назад появилась информация, что Наталью и Александра видели в кафе вдвоем, и они выглядели совершенно счастливыми. Что на самом деле происходит в семье артистки, точно неизвестно. Сама Глюкоза предпочитает отмалчиваться.
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