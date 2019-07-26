Поматросил и бросил: почему муж ушел от увядающей Глюкозы

Долгое время семейная жизнь Натальи Ионовой (Глюкозы) и бизнесмена Александра Чистякова казалась идеальной. Супруги воспитывали двух дочерей и жили душа в душу. По крайней мере именно такая картинка складывалась по публикациям в СМИ и фотографиям в соцсетях. Однако на днях поклонники Глюкозы заподозрили неладное.

Молодая мама стала все чаще выкладывать в Инстаграме посты, пронизанные грустью и тоской, а также убрала из социальных сетей фамилию Чистякова, которую взяла после свадьбы. Поговаривают, что в семье звезды случился разлад. По слухам, недавно мужа артистки заметили в компании юной спутницы, с которой бизнесмен тепло общался и проводил время. Публика тут же решила, что мужчина пошел налево и променял Глюкозу на более молодую и привлекательную избранницу. Стоит отметить, что с подобной проблемой в семье сталкивались и другие звездные исполнительницы. Например, Ани Лорак тоже не так давно пережила измену супруга, и в результате конфликт в семье певицы закончился разводом. Что же заставляет возлюбленных столь ярких и известных артисток идти налево?

Давайте вспомним, что Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова, будучи 20-летней девчонкой. Тогда она была юна, привлекательна и сексуальна. Конечно, сейчас артистку тоже не стоит списывать со счетов – даже спустя 15 лет Наталья Ионова выглядит отлично. Но никто не будет отрицать, что после рождения двух детей женщина, разменявшая четвертый десяток, находится отнюдь не на пике своей формы. Конечно, конкурировать с юными нимфетками Глюкозе становится все сложней, а ведь зачастую именно такие спутницы – легкие, свежие и игривые – привлекают внимание состоятельных бизнесменов, которые просто хотят расслабиться и отдохнуть душой и телом. Ведь порой даже гармоничная семейная жизнь может наскучить и приесться.

Простит ли Наталья Ионова супружескую неверность – вопрос открытый. Увы, судя по всему, красивый роман, за которым поклонники следили целых 15 лет, подходит к концу. Однако даже если супруги Чистяковы все-таки решат окончательно расстаться, хочется верить, что бракоразводный процесс пройдет мирно, достойно и без громких судебных разбирательств.