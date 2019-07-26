Осложнения?: Странная история с госпитализацией Чуриковой

Буквально на днях сообщалось, что Инна Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется, как в самой клинике объявили, будто состояние артистки тяжелое.

Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где в настоящее время проходит лечение легендарная актриса. "Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. <...> Температура нормальная, вечером была 36,2, утром – 36,1", – сообщили репортерам РИА Новостей.

Интересно, что буквально два дня назад директор театра "Ленком" Марк Варшавер утверждал, что состояние Инны Чуриковой не вызывает опасений. "Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной. Чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачам, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", – рассказывал директор "Ленкома". Варшавер оптимистично заявил, что "через несколько дней" Инна Чурикова выпишется из больницы.

Между тем под острым эндотоксикозом подразумеваются осложнения, при которых эндогенная интоксикация неуклонно прогрессирует, несмотря на развитие и напряжение компенсаторных механизмов, что приводит к нарушению регуляции гомеостаза, к формированию синдрома множественной органной несостоятельности, дезинтеграции функций организма и нередко к летальному исходу.

К тому же сами медики говорят, что состояние Инны Чуриковой тяжелое, поэтому говорить о скорой выписке актрисы по меньшей мере странно. Что именно происходит с артисткой, точно неизвестно. Напомним, что во время спектакля "Старая дева" Инна Чурикова упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации Института имени Склифосовского заподозрили, что она сломала ребра. К счастью, актриса отделалась ушибами.