Муж Чуриковой прервал молчание после госпитализации

Кинорежиссер отметил, что Народная артистка СССР постепенно идет на поправку. Другими подробностями он пока отказался делиться. "Я не берусь комментировать ее состояние. Но она идет на поправку постепенно", – рассказал Глеб Панфилов.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер также подтвердил улучшение самочувствия Инны Чуриковой. Врачи не обнаружили у нее ни трещин, ни переломов. "Слава Богу, у нее нет ни трещин, ни переломов кости, только ушибы", – подчеркнул он.
Глава театра выразил надежду, что артистка скоро вновь вернется на сцену. "Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится", – приводит слова Марка Варшавера ТАСС.
Напомним, вечером 18 июля Инну Чурикову доставили в НИИ имени Склифосовского. Актриса упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться, однако постановку пришлось прервать.
Знаменитость провела несколько дней в реанимации, после чего медики перевели ее в отделение лечения острых эндотоксикозов. Сейчас состояние артистки описывается как средней степени тяжести.
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