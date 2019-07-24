Глюк'oZу назвали виновной в разводе

Личная жизнь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк'oZа, сейчас в круге внимания журналистов и обывателей. Каждый так и норовит высказать свое мнение относительно отношений артистки и ее мужа бизнесмена Александра Чистякова.

Большинство пользователей Сети, которые активно следят за переменами в жизни звезды, считают, что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишклм сильно была занята собой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге.

"В глазах Наташи пока Чистяковой куры видят печаль. *** (промотала. – Здесь и далее прим. ред.) свои лучшие годы Глюкозка! Думает о теле, ходит нагая, вот муж и загулял от такой безрадостной жизни (здесь орфография и пунктуация автора сохранены)", – написала в своем микроблоге Лена Миро.

Она цитирует подписчиц Натальи, которые оставляют ей злобные комментарии в Instagram. Из них следует, что каждая вторая – на стороне Александра, мол, они понимают, что же его сподвигло на такой шаг, как измена. И поэтому осуждают не его, а Глюк'oZу.

"Побольше грудь и гениталии свои выставляла бы и позорила мужа-рогоносца", – высказалась злопыхательница.

Собрав все эти высказывания, Лена сделала вывод. "Бедный муж сгорал от стыда, а жена все не могла успокоиться, фотографируя свои половые признаки, чтобы удивить инстаграммных кур. И теперь вполне заслуженно получила развод, уставшего от позора мужа", – подытожила Миро.

