Глюк'oZу назвали виновной в разводе

Большинство пользователей Сети, которые активно следят за переменами в жизни звезды, считают, что она сама виновата в разводе. По их мнению, она слишклм сильно была занята собой, поэтому совершенно забыла о детях и супруге.
"В глазах Наташи пока Чистяковой куры видят печаль. *** (промотала. – Здесь и далее прим. ред.) свои лучшие годы Глюкозка! Думает о теле, ходит нагая, вот муж и загулял от такой безрадостной жизни (здесь орфография и пунктуация автора сохранены)", – написала в своем микроблоге Лена Миро.
Она цитирует подписчиц Натальи, которые оставляют ей злобные комментарии в Instagram. Из них следует, что каждая вторая – на стороне Александра, мол, они понимают, что же его сподвигло на такой шаг, как измена. И поэтому осуждают не его, а Глюк'oZу.
"Побольше грудь и гениталии свои выставляла бы и позорила мужа-рогоносца", – высказалась злопыхательница.
Собрав все эти высказывания, Лена сделала вывод. "Бедный муж сгорал от стыда, а жена все не могла успокоиться, фотографируя свои половые признаки, чтобы удивить инстаграммных кур. И теперь вполне заслуженно получила развод, уставшего от позора мужа", – подытожила Миро.
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