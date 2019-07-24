Последние подробности о состоянии госпитализированной Чуриковой

Несколько дней назад была госпитализирована Инна Чурикова – актриса упала прямо во время спектакля. О ее состоянии рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Состояние Инны Чуриковой не вызывает опасений – Марк Варшавер настроен оптимистично. "Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной. Чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачам, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги", – сообщил директор "Ленкома".

Однако пока Чурикова остается в больнице. Варшавер подчеркнул, что причина не в тяжести травм, о которых писали СМИ. "Врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко. Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что во время спектакля "Старая дева" Чурикова упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации Института имени Склифосовского заподозрили, что она сломала ребра. К счастью, звезда отделалась ушибами.

В последнее время актриса часто оказывается в клиниках. В 2016 году ее доставили в больницу с переломом руки. Знаменитость сопровождал муж, режиссер Глеб Панфилов. Сообщалось, что Инна Чурикова получила травму в результате падения.

