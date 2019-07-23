"Свежак и бодряк" – народ пришел в восторг от Джанабаевой без макияжа

Певица опубликовала несколько снимков с отдыха во Франции, где позирует без косметики. Подписчики очень этому обрадовались, потому что несколько дней не получали вестей от своей любимицы.
"Доброе, спортивное!!! Если кто потерял меня, не волнуйтесь, нашлась!!! В зале, где и хотела бы пропадать все эти дни, но нет, не так-то все просто с этим отдыхом", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Фолловеры обрадовались, что не смогли удержаться от комплиментов. Они отметили, что исполнительница без косметики выглядит просто потрясающе.
"Какая красотка! Такая свежая, естественная, сияющая. Вам очень хорошо без мейкапа!", "Альбина, свежак и бодряк. И это еще после тренировки", "Выглядите шикарно! Отдых пошел на пользу! Так держать!", "Какая хорошенькая!!!", – высказались поклонники Альбины Джанабаевой.
Отметим, певица на отдыхе успевает все: и понежиться на пляже, и погулять по парижским улочкам, и посвятить время семье. На днях, например, Альбина Джанабаева посетила канатный парк в местечке Вьей-Гэр.
"Ох, скажу я вам, дорогие мои... Если вы бывали в таких парках, и ни разу этого не сделали, как я, до сегодняшнего момента – вы многое потеряли... Это, конечно, восторг! Самое сложное было спрыгнуть с высоты +– 10 метров, и собиралась я минут 20", – подписала видео в своем микроблоге Альбина Джанабаева.
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