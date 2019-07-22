"Это серьезно!": муж рассказал о состоянии ушибленной Чуриковой

Инна Чурикова все еще в больнице. Супруг народной артистки опроверг информацию о ее выписке – актрису ожидает реабилитация.

Запись о том, что Инна Чурикова покинула больницу, появилась в сообществе актрисы в Facebook. На странице даже опубликовано фото, на котором народная артистка позирует на веранде вместе с сыном. Однако ее супруг, режиссер Глеб Панфилов, не подтвердил эту информацию.

"Нет-нет, у нее ушибы, но это серьезная вещь. Еще неизвестно, что лучше – ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее и завтра еще не выпишут, врачи не отпускают – будут наблюдать", – рассказал Глеб Панфилов. В то же время, состояние актрисы не вызывает опасений, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Фанаты Инны Чуриковой радуются ее выздоровлению, под публикацией в соцсети появляются лайки и теплые пожелания. К сожалению, по словам режиссера, кто-то поспешил с этим постом. Пока в палату к актрисе не пускают даже ее коллег, артистку могут посещать только родные.

Инна Чурикова на днях, во время спектакля "Старая дева", упала со сцены. Народную артистку увезла скорая. В реанимации института имени Склифосовского сначала подозревали, что актриса сломала себе ребра. К счастью, выяснилось, что Чурикова отделалась ушибами.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер надеется, что актриса скоро вернется на сцену – в планах множество спектаклей и гастроли. Врачи прогнозируют, что на полное восстановление Инне Чуриковой понадобится не меньше недели, пишет Teleprogramma.pro.