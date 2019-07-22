Новые данные о состоянии переломанной Чуриковой

Деталями поделился персонал больницы, где находится 75-летняя знаменитость. По последней информации, Инна Чурикова по-прежнему в тяжелом состоянии.
"Температура вечером – 36,6, на утро – 36,2", – цитирует источник в медучреждении РИА Новости. Пока речь о выписке народной любимицы не идет – звезде театра и кино необходимы внимание и забота докторов.
Несчастье с Инной Чуриковой произошло вечером 18 июля. Артистку доставили в НИИ имени Склифосовского после того, как она упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли актрисе подняться, но постановку пришлось прервать.
Как писали "Дни.ру", Инна Чурикова провела несколько дней в реанимации, после чего медики перевели ее в отделение лечения острых эндотоксикозов.
Инна Чурикова окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. В 1975 году она стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). В кино дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Наиболее известные работы актрисы в кино: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая", "Ширли-мырли".
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