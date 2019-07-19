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Новые подробности состояния покалеченной Чуриковой

Инна Чурикова. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно о госпитализации Инны Чуриковой. О состоянии легендарной актрисы рассказали в ее окружении.
прочитано 211 раз

"Все стабильно. Она в больнице наблюдается у врачей. Страшного ничего нет", – цитирует официального представителя Инны Чуриковой RT. Ранее стало известно, что актриса попала в больницу прямиком со сцены. Во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Инне Чуриковой стало плохо, она оступилась и упала с небольшой высоты. Александр Михайлов, который в тот вечер был ее партнером по сцене, сообщил СМИ, что спектакль удалось закончить, после чего актрису увезли на скорой.

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 Инна Михайловна Чурикова

Инна Михайловна Чурикова актриса театра и кино

По некоторым данным, артистка поступила в Институт им. Склифосовского, где ей диагностировали перелом ребер. Отметим, что в последнее время Инна Чурикова часто оказывается в клиниках. Так, в 2016 году Инну Чурикову доставили в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал муж, режиссер Глеб Панфилов. Сообщалось, что артистка получила травму в результате неудачного падения.

А в 2015 году Инна Чурикова лежала в больнице с другой проблемой. Тогда артистка жаловалась на боли в сердце. Однако, несмотря на помощь российских медиков, Чурикова решила обратиться к израильским специалистам. "Это ее выбор. Инне Михайловне рассказал о клинике Андрей Соколов. Мы сделаем все, чтобы ее сердце заработало, как новое", – прокомментировал информацию руководитель клиники "Хорев" в Хайфе Роман Барак.

Автор: 19 июля 2019, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Иссохшая Чурикова пришла за наградой

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