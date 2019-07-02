"Отдельная категория": народным артистам дадут привилегии после скандала с Пугачевой
Начальник Рижского вокзала после триумфального проезда Аллы Пугачевой по перрону, скорее всего, лишится должности. Поступок Примадонны оправдали некоторые представители российского шоу-бизнеса – считают, что Алле Борисовне позволено больше, чем другим. Большинство же россиян возмущаются выходкой певицы.
"С интересом слежу за дискуссией по теме Пугачевой и ее приезда на перрон к поезду в автомобиле. Есть те, кто против подобных "исключений" из правил, а есть те, кто всецело поддержал Примадонну и сказал, что, дескать, вот именно ей все можно. Но на самом деле тема куда глубже. Быть может, действительно стоит выделить народных артистов СССР в отдельную категорию людей, которым можно чуть больше, чем остальным?" – задается вопросом эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт отмечает, что народных артистов СССР осталось не так уж много. Последний раз это звание присваивали 28 лет назад. Однако если уж наделять привилегиями этих деятелей культуры – то не каких-то избранных, а всех, не делая исключений.
"Я до сих пор вспоминаю: когда недавно Василия Ланового не пустили в самолет из-за слишком большого кофра для одежды, что-то никто из артистов особо не возмущался этим фактом и не выступал в его защиту. Аллу Пугачеву, конечно, Винокур и Успенская уже защищают. А где они были, когда Лановому нужна была такая же поддержка?" – возмутился Манукян.
В РЖД выясняют, кто разрешил кортежу Аллы Пугачевой въехать на перрон. Тем временем в окружении артистки оправдываются, что Примадонна приехала к поезду рано утром, когда на Рижском вокзале было мало людей. Правда, на кадрах, которые разошлись по Сети, видно, что народа на платформах довольно много.
Юмористка повела себя опрометчиво
В РЖД отреагировали на поступок Примадонны
Пара провела день в развлекательном центре
Секрет связан с матерью гимнастки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Барановская
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Замуж не хочу!
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Надоело быть любовницей
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
Скандал со свекровью
Кончает за 4 минуты
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Сказал, что отвратительно готовлю
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?
Темникова спала с Серябкиной
Кого выбрать?