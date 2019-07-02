"Отдельная категория": народным артистам дадут привилегии после скандала с Пугачевой

Поездка Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала разделила поклонников на два лагеря. Одни возмущены выходкой Примадонны, другие считают, что ей позволено больше, чем рядовым гражданам. Эксперты предлагают наделить народных артистов привилегиями – но не избранных, а всех без исключения.

Начальник Рижского вокзала после триумфального проезда Аллы Пугачевой по перрону, скорее всего, лишится должности. Поступок Примадонны оправдали некоторые представители российского шоу-бизнеса – считают, что Алле Борисовне позволено больше, чем другим. Большинство же россиян возмущаются выходкой певицы.

"С интересом слежу за дискуссией по теме Пугачевой и ее приезда на перрон к поезду в автомобиле. Есть те, кто против подобных "исключений" из правил, а есть те, кто всецело поддержал Примадонну и сказал, что, дескать, вот именно ей все можно. Но на самом деле тема куда глубже. Быть может, действительно стоит выделить народных артистов СССР в отдельную категорию людей, которым можно чуть больше, чем остальным?" – задается вопросом эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт отмечает, что народных артистов СССР осталось не так уж много. Последний раз это звание присваивали 28 лет назад. Однако если уж наделять привилегиями этих деятелей культуры – то не каких-то избранных, а всех, не делая исключений.

"Я до сих пор вспоминаю: когда недавно Василия Ланового не пустили в самолет из-за слишком большого кофра для одежды, что-то никто из артистов особо не возмущался этим фактом и не выступал в его защиту. Аллу Пугачеву, конечно, Винокур и Успенская уже защищают. А где они были, когда Лановому нужна была такая же поддержка?" – возмутился Манукян.

В РЖД выясняют, кто разрешил кортежу Аллы Пугачевой въехать на перрон. Тем временем в окружении артистки оправдываются, что Примадонна приехала к поезду рано утром, когда на Рижском вокзале было мало людей. Правда, на кадрах, которые разошлись по Сети, видно, что народа на платформах довольно много.