Басков со слезами попрощался с умершим отцом (видео)
30 июня в Минске состоялась церемония закрытия Европейских игр. В конце ее должен был выступить главный приглашенный гость – народный артист России Николай Басков. Выйти на сцену стадиона "Динамо" певец планировал в белом костюме. Однако его расчеты нарушило печальное сообщение – отец "натурального блондина" умер.
Несмотря на ужасную новость, Николай Басков нашел в себе силы выйти к зрителям. Однако певец предстал перед публикой в черном костюме. С заслуженной артисткой Беларуси Оксаной Волковой, артист исполнил композицию, которая в тот момент имела для него совсем другой смысл, – Time to Say Goodbye.
В Сети появилось видео с этого выступления Николая Баскова. Отметим его выдержку и профессионализм: "натуральный блондин" ни одним мускулом не дал понять зрителям, какая, можно представить, буря бушевала в его сердце. исполнив композицию, Николай Басков несколько раз поцеловал ручку своей партнерше и улыбнулся публике.
Впрочем, особо наблюдательные поклонники, прокомментировавшие видео, умудрились разглядеть слезы в его глазах. Также поклонники выразили свои соболезнования Николаю Баскову. Напомним, о смерти отца популярного исполнителя стало известно накануне, 1 июля. Сообщается, что Виктор Басков умер на 68 году жизни после продолжительно болезни.
Когда и где состоятся похороны отца Николая Баскова не сообщается. Говорят, семья предпочла проститься с отцом артиста в сугубо узком кругу, без камер, журналистов и поклонников.
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