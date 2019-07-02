"Господи, спасибо!": "сестричка" Началовой Исаева подпрыгнула от радости после зачатия
Она работала с самыми яркими отечественными звездами, раскручивая и делая их знаменитыми. Тамара Гвердцители, Олег и Родион Газмановы, Наталья Подольская и Владимир Пресняков – все они благодарны Анне Исаевой за мелькание в прессе.
А самым известным ее клиентом была Юлия Началова. Певица, кстати, считала пресс-секретаря сестричкой и всецело доверяла. Исаева была и остается верным членом семьи Началовых.
Накануне поклонники Юлии пережили вместе с Анной неприятную историю: той отказали в шенгенской визе, не отдали паспорт в посольстве, разлучили с детьми и унизили в визовом центре Италии. Она ревела, ползала на коленях, кричала, угрожала, билась в припадке – словом, очень расстроилась. И вот ад закончился.
"Получила я свой многострадальный паспорт, могу двигаться дальше, – рассказала Анна Исаева. – Еду, смотрю по сторонам и думаю: никогда не замечала этой церквушки на набережной Зарядья. С 1996 года я часто бывала здесь, потому что делала свои первые профессиональные шаги и, конечно, ходила в знаменитый зал "Россия" по делам. Удивительно, но совсем не помню эту церковь – она была закрыта то зданием, то строительными лесами. Оказывается, это XVI век, одна из старейших церквей Москвы. Ее построил еще царь Иван III, и называется она – я аж подпрыгнула – церковь Зачатия Святой Анны в Остром углу. Расположен храм в углу Васильевского луга и Китайгородской стены. Одно название – историческая реликвия! Мне, Анне, сам Бог как говорится, велел. Не так много храмов с моим именем. Господи, спасибо!"
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