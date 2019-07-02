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Шоу-бизнес

"Сволочи!" скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Денис Сорокин – один из самых одиозных журналистов страны. Звезды боятся и его зубодроительных репортажей, и эксцентричных выступлений в различных ток-шоу. Особенно яркие и запоминающиеся эфиры с ним случаются на программе "Пусть говорят". Он там появляется, кажется, чаше, чем дома, меняя рубашки, значки, но оставаясь верным скандальному имиджу.

Продолжение: "Совсем юная!" – народ обомлел от естественной красоты Нетребко
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Денис Сорокин кричит, спорит, везде вставляет свои пять копеек, доводя гостей "Пусть говорят" до белого коления. "Вы – бессовестные люди!" – эта фраза, сказанная им в порыве гнева в передаче, посвященной диктору Светлане Моргуновой, стала крылатой и пошла в народ. Бари Алибасов грозился переписать на него часть недвижимости, Марк Рудинштейн крыл отборным матом, многие звезды хотели бы его побить, а нахрапистому Сорокину все – божья роса.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Он был очень дружен с покойной ныне Юлией Началовой,. И не мог пройти мимо истории с продажей паломнических туров на ее могилу на Троекуровском кладбище. 

"Ровно два года назад иду по Новослободской и слышу знакомый голос:  "Привет, Денис!" Смотрю,  – Юля. "Ты что здесь делаешь?" – спрашиваю. "Аню Исаеву жду!" – улыбается она. Красивая, стильная, модная...", – смахивает скупую мужскую слезу Сорокин.

"Тогда у нее было много планов – с Аней Исаевой они шли в музыкальное издательство, – написал Денис на своей странице в социальной сети. – Кто бы мог подумать, что спустя два года все так изменится, что люди начнут наживаться на имени Началовой, продавать автобусные туры на ее могилу".

Из-за этого с журналистом случился припадок! "Безумие, произвол и грабеж! Неужели у тех, кто наживается на имени Юли, нет ничего святого? Сволочи!" – кричит он от ярости, топая ногами.. 

Как писали ранее "Дни.Ру", туроператоры начали продавать паломнические туры на могилу  Началовой. Посещение ее захоронения подается в комплексе с визитом к мощам святой Матроны Московской. Люди считают, что посещение захоронения безвременно ушедшей певицы помогает при диабете, сепсисе, красной волчанке, алкозависимости. Девушки обращаются за помощью к Юле перед пластической операцией на груди, а мужчины полагают, что натирание органов землей с могилы Началовой способно вернуть сексуальную силу. 

Автор: Иван Губкин2 июля 2019, 10:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Николай
Ответить
Да ладно вам. Сорокина хоть интересно смотреть, я его еще по нтв часто вижу. фрики всегда нужны а то бы мы заскучали
Кот Бегемот
Ответить
Видел этого Сорокина в метро как-то - такое чмо! хотел ему в рожу плюнуть. у человека ни стыда, ни совести. Ему даже не стыдно на людях появляться. Отпраивть бы его к Началовой
Гость
Ответить
каждый старается побольше бабла срубить. и не важно на чём или на ком. на живых, на мёртвых, чужих или своих, детях или стариках, лишь бы платили. народ превращается в скотов, а церкви в коммерческие предприятия. веры нет - есть массовая дурь.
Полина
Ответить
О чем вы пишите! О ком вы пишите! Одна - алкашка, аферистка, мужиков меняла. И друг у нее не лучше. Всякий сброд на ДниРу привечают. Цымбалюк, исаева, Шурыгина, Кравец, теперь еще этого Сорокина приплели
Мир Дому
Ответить
Плюю в экран, когда рожа Сорокина на экране появляется, до чего наглый и хамовитый! И ведь приглашают его еще, хотя ему только "занято" в туалете кричаить
Валя
Ответить
Откуда этот гееподобный Сорокин выскочил как черт из табакерки! В каждой бочке затычка. А до чего рожа противная! Началовой подстать. Скажи мне, кто твой друг, как говорится!
Гость
Ответить
Параноики !!!
Гость Люси
Ответить
Какой маразм!!! Люди, похоже, с ума сходят,туры, землю с могилы едят, от креста заряжаются. Дебилы!!! Что, других проблем, которые надо решать, нету??? Очнитесь, люди!!!!
Алина
Ответить
Сорокин прав, хотя я с ним не согласна чаще, особенно про историю с белявским. Девочка же похожа может тест ДНК ошибся
Гость
Ответить
Для
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