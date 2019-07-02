"Сволочи!" скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой
Денис Сорокин кричит, спорит, везде вставляет свои пять копеек, доводя гостей "Пусть говорят" до белого коления. "Вы – бессовестные люди!" – эта фраза, сказанная им в порыве гнева в передаче, посвященной диктору Светлане Моргуновой, стала крылатой и пошла в народ. Бари Алибасов грозился переписать на него часть недвижимости, Марк Рудинштейн крыл отборным матом, многие звезды хотели бы его побить, а нахрапистому Сорокину все – божья роса.
Он был очень дружен с покойной ныне Юлией Началовой,. И не мог пройти мимо истории с продажей паломнических туров на ее могилу на Троекуровском кладбище.
"Ровно два года назад иду по Новослободской и слышу знакомый голос: "Привет, Денис!" Смотрю, – Юля. "Ты что здесь делаешь?" – спрашиваю. "Аню Исаеву жду!" – улыбается она. Красивая, стильная, модная...", – смахивает скупую мужскую слезу Сорокин.
"Тогда у нее было много планов – с Аней Исаевой они шли в музыкальное издательство, – написал Денис на своей странице в социальной сети. – Кто бы мог подумать, что спустя два года все так изменится, что люди начнут наживаться на имени Началовой, продавать автобусные туры на ее могилу".
Из-за этого с журналистом случился припадок! "Безумие, произвол и грабеж! Неужели у тех, кто наживается на имени Юли, нет ничего святого? Сволочи!" – кричит он от ярости, топая ногами..
Как писали ранее "Дни.Ру", туроператоры начали продавать паломнические туры на могилу Началовой. Посещение ее захоронения подается в комплексе с визитом к мощам святой Матроны Московской. Люди считают, что посещение захоронения безвременно ушедшей певицы помогает при диабете, сепсисе, красной волчанке, алкозависимости. Девушки обращаются за помощью к Юле перед пластической операцией на груди, а мужчины полагают, что натирание органов землей с могилы Началовой способно вернуть сексуальную силу.
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