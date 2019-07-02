"Сволочи!" скандалист из "Пусть говорят" бился в припадке у могилы "святой" Началовой

Денис Сорокин – один из самых одиозных журналистов страны. Звезды боятся и его зубодроительных репортажей, и эксцентричных выступлений в различных ток-шоу. Особенно яркие и запоминающиеся эфиры с ним случаются на программе "Пусть говорят". Он там появляется, кажется, чаше, чем дома, меняя рубашки, значки, но оставаясь верным скандальному имиджу.

Денис Сорокин кричит, спорит, везде вставляет свои пять копеек, доводя гостей "Пусть говорят" до белого коления. "Вы – бессовестные люди!" – эта фраза, сказанная им в порыве гнева в передаче, посвященной диктору Светлане Моргуновой, стала крылатой и пошла в народ. Бари Алибасов грозился переписать на него часть недвижимости, Марк Рудинштейн крыл отборным матом, многие звезды хотели бы его побить, а нахрапистому Сорокину все – божья роса.

Он был очень дружен с покойной ныне Юлией Началовой,. И не мог пройти мимо истории с продажей паломнических туров на ее могилу на Троекуровском кладбище.

"Ровно два года назад иду по Новослободской и слышу знакомый голос: "Привет, Денис!" Смотрю, – Юля. "Ты что здесь делаешь?" – спрашиваю. "Аню Исаеву жду!" – улыбается она. Красивая, стильная, модная...", – смахивает скупую мужскую слезу Сорокин.

"Тогда у нее было много планов – с Аней Исаевой они шли в музыкальное издательство, – написал Денис на своей странице в социальной сети. – Кто бы мог подумать, что спустя два года все так изменится, что люди начнут наживаться на имени Началовой, продавать автобусные туры на ее могилу".

Из-за этого с журналистом случился припадок! "Безумие, произвол и грабеж! Неужели у тех, кто наживается на имени Юли, нет ничего святого? Сволочи!" – кричит он от ярости, топая ногами..

Как писали ранее "Дни.Ру", туроператоры начали продавать паломнические туры на могилу Началовой. Посещение ее захоронения подается в комплексе с визитом к мощам святой Матроны Московской. Люди считают, что посещение захоронения безвременно ушедшей певицы помогает при диабете, сепсисе, красной волчанке, алкозависимости. Девушки обращаются за помощью к Юле перед пластической операцией на груди, а мужчины полагают, что натирание органов землей с могилы Началовой способно вернуть сексуальную силу.