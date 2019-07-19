Отрицающий отцовство Шаляпин требует ДНК-тест у родившей любовницы

Артист заявил, что готов помогать Татьяне и ребенку только в случае положительного теста на отцовство. Прохор Шаляпин, судя по всему, настроен решительно.
"Если это действительно мой сын и Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Но только в случае прохождения теста", – говорит вокалист.
Горой за Прохора стоит его мать – Елена Ивановна. Родительница певца не верит несостоявшейся невестке.
"Я не понимаю, что она хочет от нашей семьи. Содержать ее мой сын не будет. Пусть устраивается на работу. Я ей не верю. Это не наш ребенок", – цитирует маму Прохора Шаляпина сайт "Комсомольская правда".
Напомним, на днях бывшая возлюбленная вокалиста – Татьяна Гудзева – родила сына. Певец расстался с ней более года назад и ушел к экс-супруге актера Армена Джигарханяна – пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
Меж тем Гудзева утверждает, что время от времени Прохор Шаляпин заезжал к ней в гости, якобы артист изменял с ней нынешней возлюбленной. Вероятно, в новом телесезоне российских зрителей ожидает цикл ток-шоу посвященных артисту, его несостоявшейся невесте и новой возлюбленной.
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