Стало известно о состоянии Шатунова после операции

Солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован. Юрий Шатунов перенес операцию.

Артист был на гастролях, когда почувствовал недомогание. Юрий Шатунов не стал отменять концерты, ведь в каждом городе его ожидали полные залы поклонников. Чтобы выходить на сцену, знаменитость принимала антибиотики и обезболивающие.

Оказалось, Юрий Шатунов на ногах перенес тяжелую простуду, и в Москве вокалисту пришлось лечь в больницу. Как сообщил директор звезды Аркадий Кудряшов, у певца диагностировали серьезный воспалительный процесс левой гайморовой пазухи – с операцией медлить было нельзя.

В клинике знаменитость пробыла более десяти дней. Сегодня, 16 июля, Шатунова выписали, он почувствовал себя лучше. Исполнитель благодарен докторам, которые поставили его на ноги так быстро. Также, по словам солиста "Ласкового мая", выздоровлению способствовала поддержка друзей, близких и поклонников.

"Рядом была моя семья, моя команда. После операции, пока лежал в больнице, читал комментарии поклонников в соцсетях. Они меня подбадривали: "Юра, давай быстрее выздоравливай!" Ребята, спасибо всем вам за моральную поддержку!" – цитирует Юрия Шатунова сайт "Комсомольская правда".

Какое-то время артист будет наблюдаться у врачей, а после отправится на отдых и реабилитацию. Вместе с семьей он уедет в Сочи.

"Сначала остановимся в отеле Андрея Разина, покупаемся на море, а потом отправимся на Красную Поляну погонять на горных велосипедах. Может, махнем за дикой форелью на рыбалку", – поделился планами солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов.