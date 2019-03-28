Известную актрису жестоко разлучили с сыном
Известная актриса в расстроенных чувствах. Николь Кидман не получит приглашения от бывшего супруга Тома Круза на свадьбу их приемного сына Коннора.
СМИ сообщают со ссылкой на инсайдеров, что Том Круз будущую невестку просто обожает. Ревностный последователь учения Рона Хаббарда счастлив, что его сын женится на сайентологе. Именно эту религию исповедуют 24-летний Коннор и его подруга из Италии Сильвия.
Напомним, что филиалы Церкви сайентологов в Москве и Санкт-Петербурге были ликвидированы по решению судов. Многие сайентологические материалы признаны экстремистскими.
После развода с Николь Кидман Том Круз сохранил опеку над двумя детьми – они остались жить с отцом. Коннор и Изабелла были воспитаны в Сайентологической церкви и отношения с матерью не поддерживали.
"Во-первых, Том никогда не думал о приглашении Николь на свадьбу Коннора, потому что церковь считает ее подавляющей личностью. Во-вторых, он не хочет, чтобы она там была", – рассказал журналистам неназванный источник в окружении Круза. Что касается Коннора, он, по словам того же источника, никогда не ослушается отца.
Николь Кидман о своем отношении к религии не распространяется. Однако в ее окружении утверждают, что актриса во всем винит сайентологию. Николь не присутствовала на свадьбе дочери в 2015 году. Судя по всему, актриса пропустит и бракосочетание сына, сообщает Radar Online.
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