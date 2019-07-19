Певице Глюк'oZе поставили неутешительный диагноз после слухов об измене

В последнее время певица Глюк'oZа очень изменилась. Исполнительница публикует странные посты и даже переименовала страницу в Instagram.

Пользователи Сети крайне сильно переживают за исполнительницу. Многие не понимаю, что произошло с Наталей. Аноним, судя по всему приближенный к певице, рассказал всю правду о том, куда попала солистка.Сообщение источника опубликовал Тelegram-канале "Только никому".

"В секту помешанных на молодости. Она панически боится стареть. До истерики. Везде таскает с собой своего фотографа и свет, фотки разрешает использовать только свои. В общем поехала немного кукухой на почве ускользающей молодости", – поставил диагноз инсайдер.

Отметим, что в последнее время Чистякова-Ионова старается отгородить свою личную жизнь от посторонних глаз, что совершенно на нее не похоже. Она не выкладывает фотографии с вечеринок и светских мероприятий, перестала публиковать полуобнаженные снимки и пишет посты о счастье, хотя никогда ранее не делала подобного.

Напомним, появились слухи, что брак звезды начал трещать по швам. Как писали ранее "Дни.ру", в Сети появились доказательства неверности ее супруга. К слову, певица и бизнесмен Александр Чистяков в браке уже 13 лет. Наталья подарила мужу двух дочерей – 12-летнюю Лидию и 7-летнюю Веру.