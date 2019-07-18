Изменяет муж: странному поведению Глюк'oZы нашли объяснение

По слухам, супруг знаменитости – бизнесмен Александр Чистяков – в последнее время предпочитает проводить время не с женой. Якобы предприниматель изменяет артистке.
Например, в начале года мужчину заметили в ресторане на Новой Риге с яркой брюнеткой. "Обнимались, миловались. Мадам выглядела, как леди из инстаграма (которые по вопросам сотрудничества писать сюда…) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует очевидца Telegram-канал "Только никому!".
К слову, поведение Натальи в Сети косвенно подтверждает домыслы о семейных неурядицах. Певица Глюк'oZа вдруг переименовала страницу в Instagram, ее посты стали редкими и какими-то уныло-философскими, а в Stories нет больше видео с вечеринок и праздников.
"Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино в выходные и обязательно выбираетесь на природу", – пишет певица Глюк'oZа.
Напомним, артистка замужем за бизнесменом уже 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – 12-летнюю Лидию и 7-летнюю Веру.
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