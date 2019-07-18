Изменяет муж: странному поведению Глюк'oZы нашли объяснение

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 18 июля
Лента новостей
16:19
У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы
16:09
Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время
15:28
На реке в Удмуртии утонул 6-летний ребенок
15:21
Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы
14:54
Названы главные сложности смены пола
14:54
Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом
14:51
Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни
14:50
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
14:27
В Подмосковье загорелся ТЦ
14:06
"Яндекс" научился определять зарплату пользователей
14:01
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
13:58
Российские виноделы получат мощную поддержку от государства
13:35
Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП
13:17
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
12:55
Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
12:44
В Подмосковье перепутали двух покойниц
12:36
"В секту попала?": Глюк'oZа удивила странными фото
12:21
Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери
12:06
Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
11:58
Под Петербургом поезд сбил мужчину
11:54
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева
11:47
При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек
11:36
В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
11:21
Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова
11:20
Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре
10:57
Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
10:44
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
10:36
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
10:15
Россиянам показали образец электронного паспорта
09:59
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой
09:56
"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
09:13
"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь
09:09
Певец Григорий Лепс об инсульте
09:03
"Докатался": Пригожина лишили водительских прав
08:28
"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
08:26
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:20
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:52
Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
19:39
Под Москвой уголовник сжег иномарку
19:31
Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова
19:30
Стало известно о спасении Алибасова от киллера
19:09
Теряющая власть Мэй набросилась на Путина
18:38
"Не ведитесь!": обеспокоенный Лазарев предупредил об опасности
18:19
"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте
18:18
Названо главное доказательство вины Украины в катастрофе MH17
17:58
"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину
17:53
Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"
17:34
"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов
17:18
Возмутительное поведение Лукашенко в церкви попало на видео
16:56
Как летний лагерь меняет детей
16:44
"Вы несказанно прекрасны": украинцы облизали престарелую Ротару с головы до ног
16:39
Зеленского высмеяли за нелепую сделку по Крыму
16:37
"Не мог его принять": откровения отца Сергея Бодрова
16:28
"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах
16:22
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру проверить задержание матери тяжелобольного ребенка
16:16
"Берегитесь": Садальскому обещали "темную" за издевательства над Васильевой
16:01
Сделан неутешительный прогноз курса рубля
15:56
"А девочка созрела!": повзрослевшая дочь Волочковой восхитила россиян
15:47
Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ
15:37
Экология бизнеса: подведены итоги премии Eco Best Award 2019
15:21
"Приходится совсем непросто": измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри
15:19
Госдума поддержала российских виноделов
15:12
В петербургском аэропорту самолет ушел на второй круг из-за птицы на полосе
15:10
"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями
15:02
Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции
14:48
Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену
14:40
"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице
14:30
Омбудсмен Москалькова отчиталась перед Госдумой о работе
14:26
"Меня это потрясло": Шепелев сделал выбор
14:18
Как правильно хвалить своего мужчину
14:16
Харламов поддержал брошенную Шейк
14:12
"До мурашек": редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать
14:07
Под Мурманском два туриста пропали без вести
13:50
Фракции Госдумы одобрили инициативу Володина об усилении роли парламента
13:43
Знаменитый певец умер в возрасте 66 лет от рака
13:42
Захарова откровенно высказалась о грязных связях Трампа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
Не надо меня лизать: Ротару оттолкнула юного поклонника
"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Стало известно о состоянии Шатунова после операции
Прооперированный Сергей Жуков проиграл борьбу
Шоу-бизнес

Изменяет муж: странному поведению Глюк'oZы нашли объяснение

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певицу Глюк'oZу в последнее время не узнать: артистка переименовала соцсети и пишет странные посты. Поговаривают, что брак Натальи Чистяковой-Ионовой трещит по швам.
прочитано 916 раз

По слухам, супруг знаменитости – бизнесмен Александр Чистяков – в последнее время предпочитает проводить время не с женой. Якобы предприниматель изменяет артистке.

ПО ТЕМЕ

"В секту попала?": Глюк'oZа удивила странными фото

 Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Например, в начале года мужчину заметили в ресторане на Новой Риге с яркой брюнеткой. "Обнимались, миловались. Мадам выглядела, как леди из инстаграма (которые по вопросам сотрудничества писать сюда…) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует очевидца Telegram-канал "Только никому!".

К слову, поведение Натальи в Сети косвенно подтверждает домыслы о семейных неурядицах. Певица Глюк'oZа вдруг переименовала страницу в Instagram, ее посты стали редкими и какими-то уныло-философскими, а в Stories нет больше видео с вечеринок и праздников.

"Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино в выходные и обязательно выбираетесь на природу", – пишет певица Глюк'oZа.

Напомним, артистка замужем за бизнесменом уже 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – 12-летнюю Лидию и 7-летнюю Веру.

Автор: 18 июля 2019, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Шоу-бизнес

Изменяет муж: странному поведению Глюк'oZы нашли объяснение
"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз
Селедка, шампанское и новый мужчина: Шейк ушла в отрыв после расставания с Купером
Вытаращившая глаза Пугачева назвала Галкина зверем

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями

Пользователи были возмущены
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова

По словам подруги, продюсер никому не нужен
Шоу-бизнес

Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины

Поклонники гадают, кто этот таинственный незнакомец
Шоу-бизнес

"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Татьяна Брухунова разоткровенничалась

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru