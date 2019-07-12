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"Вы меня сглазили!": Гагарина заговорила о беременности

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Полину Гагарину заподозрили в беременности. Да и сама певица говорит, что, как минимум, на четвертом месяце.
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Отдых в Греции для Полины Гагариной не прошел даром. Поклонники певицы в последнее время все переживали, что артистка сильно похудела. Действительно, с каждым снимком она становилась все тоньше – и, если некоторым фанатам это нравилось, другие били тревогу, предупреждая своего кумира об опасности анорексии.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Как выяснилось, худая Полина Гагарина на самом деле все это время не только нежилась под лучами греческого солнца на пляжах и у бассейна - но и налегала на блюда местной кухни. В результате в Instagram артистки пропали фотографии в купальниках – Полина теперь снимается только в одежде. Фанаты даже заподозрили, что певица беременна.

"Все ребята! Вы меня сглазили. Живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!", – подписала Полина Гагарина очередное фото. На нем певица предстала в ярко-желтом комбинезоне, который очень гармонирует с загорелой кожей.

Надо отметить, что большинство поклонников не разделяют переживаний Полины Гагариной из-за веса. Они уверяют певицу, что она шикарно выглядит. А женская часть аудитории не скрывает зависти – дамы признаются, что мечтали бы иметь такую фигуру.

Автор: Андрей Евлампиев12 июля 2019, 21:48
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