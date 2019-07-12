"Вы меня сглазили!": Гагарина заговорила о беременности

Полину Гагарину заподозрили в беременности. Да и сама певица говорит, что, как минимум, на четвертом месяце.

Отдых в Греции для Полины Гагариной не прошел даром. Поклонники певицы в последнее время все переживали, что артистка сильно похудела. Действительно, с каждым снимком она становилась все тоньше – и, если некоторым фанатам это нравилось, другие били тревогу, предупреждая своего кумира об опасности анорексии.

Как выяснилось, худая Полина Гагарина на самом деле все это время не только нежилась под лучами греческого солнца на пляжах и у бассейна - но и налегала на блюда местной кухни. В результате в Instagram артистки пропали фотографии в купальниках – Полина теперь снимается только в одежде. Фанаты даже заподозрили, что певица беременна.

"Все ребята! Вы меня сглазили. Живот не втягивается вообще! Минимум 4 месяц. Поэтому теперь фотки только в одежде!", – подписала Полина Гагарина очередное фото. На нем певица предстала в ярко-желтом комбинезоне, который очень гармонирует с загорелой кожей.

Надо отметить, что большинство поклонников не разделяют переживаний Полины Гагариной из-за веса. Они уверяют певицу, что она шикарно выглядит. А женская часть аудитории не скрывает зависти – дамы признаются, что мечтали бы иметь такую фигуру.